Avcılar İBB Sosyal Tesisler durağı yakınında metrobüs, yola giren bir kişiye çarptı. Zincirlikuyu yönüne giden metrobüs şoförünün ani fren yapması nedeniyle içerideki yolculardan 5'i yaralandı.
Metrobüsün çarptığı yaya hastaneye kaldırıldı.
Avcılar'da Metrobüs, yola giren kişiye çarptı: 6 yaralı
Avcılar İBB Sosyal Tesisler durağı yakınında yola giren bir kişiye metrobüsün çarpması sonucu araçtaki 5 kişi dahil 6 kişi yaralandı.
Haber Merkezi
Avcılar İBB Sosyal Tesisler durağı yakınında metrobüs, yola giren bir kişiye çarptı. Zincirlikuyu yönüne giden metrobüs şoförünün ani fren yapması nedeniyle içerideki yolculardan 5'i yaralandı.
Metrobüsün çarptığı yaya hastaneye kaldırıldı.