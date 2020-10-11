Avcılar'da balkon çöktü

İstanbul Avcılar'da bir apartmanın 5'inci katındaki dairenin balkonu çöktü. Olayda, şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. 2 araçta maddi hasar meydana geldi. Tahliye edilen binanın bir ay sonra kentsel dönüşüm kapsamında yenileneceği öğrenildi.

Bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, güvenlik önlemleri alındı.

İHA'nın haberine göre apartmanda yaşayan Gülseli Çetinkaya balkonu çöken dairenin boş olduğunu söyledi. Çetinkaya "Geçen sene oturulur raporu verilen evden şimdi bizi attılar. Dışarıda kaldık, nereye gideceğiz. Biz 5 kişiyiz, nerede kalacağız. O daire boştu. Depremde de daire öyleymiş. Balkonu yıkılan daire depremde ayrıktı. Bir senedir oturuyoruz. Binayı mühürleyeceğiz diyorlar. 1 ay içinde taşınacaktık" diye konuştu.