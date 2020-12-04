Kanadalı şirket Centerra Gold tarafından Avanos'ta başlayan ağaç kesme ve sondaj faaliyetlerine ilişkin açıklama geldi.

TKP Avanos İlçe Örgütü tarafından yapılan açıklamada, "Avanos-Özkonak, kültürel ve tarihi zenginlikleriyle, yer altı şehriyle, konaklarıyla eşsiz Kapadokya bölgesinin bir parçasıdır. Tüm bölgede bu değerlere sahip çıkılmalı, doğal kaynaklarımızın talanına derhal dur denmelidir" ifadesi kullanıldı.

Açıklama şöyle:

Avanos-Özkonak’ta altın araması derhal durdurulmalıdır!

Kanadalı şirket Centerra Gold tarafından Avanos İlçemiz Özkonak Beldesi'nde, Ziyaret Dağı bölgesinde ağaçlandırılarak orman alanı ilan edilmiş olan bölgede altın aramak amacıyla sondajlar gerçekleştirilmektedir. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’nın altın arama ruhsatı verdiği şirket şimdiden ağaçları kesmeye ve sondaj çalışmalarına başlamıştır.

Centerra Gold, yürüttüğü faaliyetler nedeni ile Kırgızistan’da yaşanan siyanür felaketi sonucunda binlerce Kırgız vatandaşının ölümüne ve Zonguldak Alaplı’da altın arama faaliyetleri sonucunda ruhsat alanında ve dışında orman tahribatına neden olmuştur. Centerra Gold, Kayseri Develi’de Sultan Sazlığına 12 km mesafede siyanürlü altın işletmesi bulunan sicili kabarık bir şirkettir. Anlaşılmaktadır ki Kaz Dağları ve Karadeniz’den sonra Kapadokya Bölgesi de Kanadalı altın şirketlerine peşkeş çekilmektedir.

Altın arama faaliyetlerinin yürütüldüğü Ziyaret Dağı’nda, ilçemizin su kaynakları bulunmakta, tarımsal faaliyetler yürütülmektedir. Arama alanı Özkonak Yeraltı Şehri’nin ve Belha Manastırı’nın hemen yanı başındadır. Altın bulunması durumunda kurulacak işletmenin su kaynaklarımızı tehdit edeceği ve tarımsal alanlarımızı tahrip edeceği aşikardır. Arama faaliyetleri bu aşamada dahi Özkonak Yeraltı Şehri’ne zarar verme potansiyeli taşımaktadır.

2019 yılında eşsiz jeolojik yapıdaki ve geçmiş medeniyetlerin binlerce yıllık izlerini günümüze taşıyan Kapadokya bölgesinin milli park statüsü ortadan kaldırılmış yerine koruma statüsünü belirsizleştiren Kapadokya Alan Başkanlığı kurulmuştur. Bu yeni düzenleme önümüzdeki süreçte Kapadokya’da gerçekleştirilmek istenen talanın adeta habercisi niteliğindeydi. Şimdi Avanos’ta yoğunlaşan maden arama faaliyetleri de AKP’nin Kapadokya’ya göz diktiği yönündeki kaygılarımızı artırmaktadır. Bu faaliyetler yalnızca Avanos-Özkonak’ı değil bütün Kapadokya bölgesini tehdit etmektedir.

Avanos-Özkonak, kültürel ve tarihi zenginlikleriyle, yer altı şehriyle, konaklarıyla eşsiz Kapadokya bölgesinin bir parçasıdır. Tüm bölgede bu değerlere sahip çıkılmalı, doğal kaynaklarımızın talanına derhal dur denmelidir.

TKP Avanos İlçe Örgütü