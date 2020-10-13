ATV'nin sahibine büyük kıyak: 10 milyarlık işi bedavaya getirecekler

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, iktidarın ATV’nin sahibi olan Kalyon Grubu'na verdiği 10 milyar TL’lik ihaleyi ve yine aynı şirkete tanınan 9.5 milyar TL’lik vergi istisnasını düzenlediği basın toplantısında gündeme getirdi.

İhalenin "kapalı kapılar" arkasında verildiğini söyleyen Öztrak, "Peki, ihale bedeli ne kadar? 9,8 milyar lira. Yani yaklaşık 10 milyar lira. Hadi iş burada kalsa iyi… 9 Ekim 2020 tarihinde yayımlanmış Resmi Gazete’de vergi, resim, harçtan, harç istisnalarından yararlanan şirketlerin ve ne kadar harç istisnasından yararlandıklarına dair bilgiler var" ifadelerini kullandı.

Öztrak, Kamu İhale Kanunu’nun 21/b maddesinin istismar edilerek yandaşlara ihale dağıtıldığını belirtti ve şöyle konuştu:

"Bu zalim yönetim Covid-19 salgınını bile, yandaşları için fırsata çevirmeye çalışıyor. Nasıl mı? Kamu İhale Kanunu’nun 21/b maddesini kullanarak. Afet, salgın gibi olağanüstü hallerde, idareye istediğiyle gizli, kapaklı masaya oturma imkânı veren 'İstisnai ihale' yöntemini usul haline getirerek. Geçtiğimiz Ağustos’ta, bu ihale yöntemiyle gerçekleştirilen 'en yüksek' bedelli iş, kapalı kapılar ardında yine bir yandaş gruba gitti. İhaleyi verdikleri grup, havuz medyasının amiral gemisi ATV’nin de sahibi.

Verdikleri ihale ne? 'Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Yüksek Standartlı Demiryolu İnşaatı ile Elektromekanik Sistemlerin Temini İşi Projesi.' Yani salgınla alakalı bir hastane yapımı veya aşı veya donanımın temini değil. İstense açık ihale yöntemleriyle yapılabilecek bir iş. Peki, ihale bedeli ne kadar? 9,8 milyar lira. Yani yaklaşık 10 milyar lira. Hadi iş burada kalsa iyi… 9 Ekim 2020 tarihinde yayımlanmış Resmi Gazete’de vergi, resim, harçtan, harç istisnalarından yararlanan şirketlerin ve ne kadar harç istisnasından yararlandıklarına dair bilgiler var. Bu tebliğ ile söz konusu yandaş müteahhide neredeyse Ağustos’ta verilen o işin tutarı kadar vergi istisnası tanınmış. Yani bir başka ifadeyle bu iş yandaşa vergi istisnalarıyla devlet eliyle bedavaya getiriliyor."