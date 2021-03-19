ATV'nin 'Akıncı' dizisindeki cezaevi sahnesine tepki: 'Hukuki işlem' açıklaması

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Yunus Alkaç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ATV'de yayınlanan 'Akıncı' isimli dizideki cezaevi sahnesine tepki gösterdi.

Söz konusu sahnede cezaevi savcısı, cezaevi müdürü ve ceza infaz memurlarının bir komiser önünde sıraya dizildiği görülüyor. Alkaç, sahne ile ilgili hukuki işlem başlatılacağını açıkladı.

Alkaç, sahneyle ilgili yaptığı paylaşıma "Reyting uğruna Ceza İnfaz Kurumlarını ve fedakar personelimizi zan altında bırakıp, Devletin işleyişi konusunda da farklı algılara neden olan anlayışı şiddetle kınıyorum" ifadesini kullandı.

Konunun takipçisi olacaklarını dile getiren Alkaç, "Her türlü hukuki yetkimizi kararlılıkla kullanacağız" notunu düştü.