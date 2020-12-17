ATV HDP'nin suç duyurusu sonrası aynı görseli yine kullandı

ATV Haber'de HDP'nin logosunun el bombası ve mermili olarak kullanılmasına ilişkin suç duyurusunda bulunulmuştu. ATV aynı görseli yine kullandı, HDP'yi hedef aldı.

Haber Merkezi

ATV, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin HDP'nin kapatılması çağrısı sonrası yaptığı haberde, HDP’nin parti logosundaki yaprak ve yıldızları mermi ve bombayla değiştirerek vermişti.

Bu haberin ardından HDP'den ATV'ye yönelik bir suç duyurusu gelirken, kanala ilişkin RTÜK'e de başvuruda bulunulmuştu.

Bu adım sonrası dün ATV Ana Haber sunucusu bir kez daha HDP'yi hedef aldı, yayında aynı görseli bir kez daha kullandı.

Haberde HDP'li vekiller ve belediye başkanları hakkında istenen cezalara atıf yapıldı, görsel savunuldu.

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HDP bu yayın için RTÜK'e başvurdu

HDP, yandaş ATV’de yayınlanan bir haberde partilerinin logosunun 'değiştirilmesi' hakkında Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na (RTÜK) şikâyette bulundu.