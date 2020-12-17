ATV HDP'nin suç duyurusu sonrası aynı görseli yine kullandı

ATV, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin HDP'nin kapatılması çağrısı sonrası yaptığı haberde, HDP’nin parti logosundaki yaprak ve yıldızları mermi ve bombayla değiştirerek vermişti.

Bu haberin ardından HDP'den ATV'ye yönelik bir suç duyurusu gelirken, kanala ilişkin RTÜK'e de başvuruda bulunulmuştu.

Bu adım sonrası dün ATV Ana Haber sunucusu bir kez daha HDP'yi hedef aldı, yayında aynı görseli bir kez daha kullandı.

Haberde HDP'li vekiller ve belediye başkanları hakkında istenen cezalara atıf yapıldı, görsel savunuldu.