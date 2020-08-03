ATOR: Rusya'dan Türkiye'ye giden uçakta koronavirüs taşıyan çıkarsa temas kuran tüm yolcular karantinaya gönderilmeyecek

ATOR’un açıklamasına göre, Türk sağlık makamlarının kuralları uyarınca Türkiye’ye gelen uçakta herhangi bir yolcuda Covid-19 semptomuna rastlanırsa, ilgili kişiye polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) yöntemiyle hızlı test yapılacak. Test sonucu 4 saate kadar alınabilecek ve sonucun pozitif çıkması durumunda yolcu bir devlet kliniğine muayene ve tedaviye gönderilecek.

Hasta kişinin iki sıra önünde, arkasında ya da yan tarafında oturan kişilere derhal test yapılacak.

Test sonucunun negatif çıkması halinde hastanın yakınında oturan turist, seyahatine olağan şekilde devam edebilecek ve karantinaya girmesi de gerekmeyecek.

Hastanın yakınında bulunan kişinin test sonucunun pozitif çıkması halinde, durumuna ve semptom taşımasına bağlı olarak, tedavi için devlet hastanesine gönderilebilecek. Söz konusu yolcu, bir semptom taşımaması ya da tedaviye ihtiyaç duymaması halinde ise karantinaya alınacak.

Yolcu oteldeyken bir belirti gösterirse, ücretsiz olarak koronavirüs testinden geçirilecek ve devlet hastanesine kaldırılacak.