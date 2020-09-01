Atını yumruklayan Halis Karataş'ın cezası belli oldu

Bold Pilot isimli atıyla pist rekorları kıran, hayat hikâyesi ve kazandığı şampiyonluklar filme konu olan jokey Halis Karataş'ın, "Arts Man" adlı atı yumruklamasına ceza geldi.

Veliefendi’de toplanan Komiserler Kurulu, jokeye 31 Ağustos'tan itibaren başlamak üzere 60 gün at binmeme cezası verdi. Karataş’ın savunması ise yetersiz bulundu. Ünlü jokey cezası süresince yarış tesislerine de giremeyecek.

Karataş olayın yaşandığı gün peş peşe iki açıklama yapmış, herkesten özür dileyerek kendi kararıyla bir ay at binmeyeceğini söylemiş ve Gazi Koşusu’nda dereceye girmesi halinde alacağı ikramiyeyi hayvanları koruma derneklerine vereceğine söz vermişti.

Karataş 1 Eylül’den itibaren 1 ay boyunca at binmeme kararı aldığını duyurmuştu.