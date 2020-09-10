Atina: Macron ve Miçotakis, Türkiye konusunda 'tam anlaşma' içerisindeler

Atina'daki hükümet kaynakları Perşembe günü Korsika'daki Fransa ve Yunanistan liderleri arasında yapılan görüşmelerden sonra yaptığı açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki eylemlerine yanıt olarak ileriye dönük "tam anlaşma" içinde olduklarını söylediler.

Yunanistan menşeli Kathimerini'nin aktardığına göre, iki lider Türkiye'nin gemilerini Doğu Akdeniz'den çekmediği ve Yunanistan ile gerginliği azaltmak için görüşmeyi kabul etmediği takdirde Avrupa yaptırımlarına maruz kalması konusunda anlaştı.

Macron, Korsika'da Akdeniz sınırına sahip AB ülkelerinin liderlerinin katıldığı zirvenin oturum aralarında Miçotakis'le bir araya geldi.

Fransa Cumhurbaşkanı Perşembe günü zirve öncesinde gazetecilere verdiği demeçte, "Türkiye artık bu bölgede ortak değil" dedi. Associated Press'in aktardığına göre Macron, "Biz Avrupalılar, Türk hükümetine karşı kabul edilemez davranış konusunda açık ve kararlı olmalıyız." dedi.

Atina kaynakları Miçotakis'in, bu hafta sonu vermesi planlanan bir açıklamada "stratejik ortaklık" üzerine bir tartışmayı da içeren Macron ile görüşmesinin ayrıntılarını daha fazla açacağını söylediler.