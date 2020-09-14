8 Eylül 2020 tarihi itibariyle bir Çıkış Bildirgesi yayımlayarak yola çıktığını duyuran Dayanışma Meclisi'ne katılımlar sürüyor.

Geçtiğimiz günlerde duayen iktisatçılardan Korkut Boratav'ın Meclis'e katıldığı duyurulmuştu. Şimdi de gazeteci, yazar ve akademisyen Atilla Özsever Dayanışma Meclisi'ne katıldı.

Konuyla ilgili görüştüğümüz Özsever şöyle konuştu:

"Öncelikle zaten Dayanışma Meclisi'nin ortaya çıkış gerekçesinde özellikle parlementodaki muhalefetin etkisiz kaldığı ifade edildi. Dolayısıyla özellikle AKP iktidarına karşı emek kesiminin cumhuriyetçi kesimle daha iyi bir köprü kurması açısından böyle bir oluşumun gerekliliği konusuna ben de katılıyorum, inanıyorum bu amaçla platforma katılmak istedim. Onun ötesinde gerçekten ülkemizdeki bu karanlığın sona ermesi için öncelikle emek kesiminin bir şekilde harekete geçirilmesi lazım. Benim ilgi alanım çalışma ekonomisi olduğu için dolayısıyla bu çerçevede de katkı vermeyi düşünüyorum."

56 Kurucu Üye

Sekreteryasında Oğuz Oyan, Erhan Nalçacı ve Gamze Yücesan Özdemir'in yer aldığı Dayanışma Meclisi iki ayda bir toplanarak toplumu ilgilendiren bütün gündemlerde tartışan, ortak tutum alarak alternatif politikalar üreten ve bunu halka ulaştıran bir platform olarak işlev görmeyi hedefliyor.

Dayanışma Meclisi kendi alanında üretken ve saygın bir grup bilim insanı, sanatçı, yazar, gazeteci, sendikacı-işçi önderi, kooperatifçi ve hukukçudan oluşan 56 kurucu üyeyle yola çıkmıştı. O isimler şöyle:

Ahmet Abakay - Gazeteci, Yazar ● Ahmet Soysal - Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Emekli Öğretim Üyesi ● Ali Rıza Aydın - Hukukçu, Yazar, Anayasa Mahkemesi Eski Raportörü ● Aslıhan Çakaloğlu - Hekim ● Aydemir Güler - Siyasetçi, Yazar ● Ayşe Çataloluk - ÇYDD Üsküdar Şube Başkanı ● Aziz Konukman - Prof. Dr., İktisatçı, Yazar ● Barış Terkoğlu - Gazeteci, Yazar ● Burak Gürbüz - Prof. Dr., İktisatçı, Yazar ● Burçak Özoğlu - Akademisyen, Dağcı ● Can Kayabal - Hekim ● Celil Denktaş - Yazar, Çevirmen ● Ceyda Karan - Gazeteci ● Derman Boztok - Hekim, Nüsed Başkanı ● Ekin Oyan Altuntaş - Doç. Dr., İzzet Baysal Ü. Yazar ● Ekin Şen - Psikolog, Türkiye Komünist Gençliği Yk Üyesi ● Engin Solakoğlu - Emekli Hariciyeci ● Enver Aysever - Gazeteci, Yazar ● Erendiz Atasü - Yazar ● Erhan Karaçay - Elektrik Mühendisi ● Erhan Nalçacı - Prof. Dr., Hekim, Bilim Ve Aydınlanma Akademisi YK Sekreteri ● Fatih Yaşlı - İzzet Baysal Ü. Yazar ● Fırat Arapoğlu - Sanat Eleştirmeni ● Gamze Yücesan - Prof. Dr., Ankara Ü., Yazar ● Gökhan Kazbek - Gazeteci ● İlker Belek - Doç. Dr., Hekim, Yazar ● İskender Özturanlı - Gazeteci, Yazar ● Kaya Güvenç - Eski TMMOB Genel Başkanı ● Kemal Okuyan - Siyasetçi, Yazar ● Levent Üzümcü - Tiyatro Sanatçısı, Yazar ● Mehmet Baran Selanik - Avukat ● Melih Yeşilbağ - Ankara Ü., Sosyoloji ● Müjde Tozbey - Avukat, Önce Kadınlar Ve Çocuklar Derneği Başkanı ● Murat Akad - Türkiye Barış Komitesi Başkanı ● Musa Özuğurlu - Gazeteci, Yazar ● Mustafa Hoş - Gazeteci, Yazar ● Mustafa Kemal Erdemol - Gazeteci, Yazar ● Mustafa Türkeş - Prof. Dr., ODTÜ, Uluslararası İlişkiler, Yazar ● Oğuz Oyan - Prof. Dr., İktisatçı, Yazar ● Orhan Gökdemir - Gazeteci, Yazar ● Özlem Şen - Avukat ● Perihan Sarı - Siyasetçi, Gazeteci ● Rabia Deniz - Çgd Bursa Şube Başkanı ● Rıfat Okçabol - Prof. Dr., Eğitimci, Yazar ● Selahattin Kural - Patronların Ensesindeyiz Ağı Genel Koordinatörü ● Serdal Bahçe - Prof. Dr., Ankara Ü., Maliye ● Serdar Şahinkaya - Dr., İktisatçı, Yazar ● Serpil Güvenç - Yazar ● Sinan Sönmez - Prof. Dr., İktisatçı, Yazar ● Tahir Öngür - Jeoloji Yüksek Mühendisi ● Tolga Binbay - Psikiyatrist, Akademisyen, Yazar ● Tolgahan Akdan - Yazar, Akademisyen, ODTÜ ● Tuğrul Keskin - Şair, Yazar ● Turhan Çakar - Tüketici Hakları Derneği Başkanı ● Turhan İçli - Avukat ● Zehra Güner Karaoğlu - Birlik Sendikası Genel Başkanı