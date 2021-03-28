Atilla Atala’dan 'Cazın Görsel Ritmi' sergisi

Atilla Atala'nın “Cazın Görsel Ritmi” başlıklı resim ve heykel sergisi 1 Nisan'dan 2 Mayıs'a kadar Gallery 11.17 Sanat Galerisi'nde görülebilecek.

Atilla Atala, Bizans ikonalarından aldığı esinle ikonalardaki tasvirler üzerinden tanrıya yöneltilen saygıyı solo doğaçlamaların getirdiği “bireysellik” ve ortak çalışlardaki “birliktelik” göz önüne alınarak performans anlarındaki caz müziğine yöneltiyor.

Bu süreçte modernizmden çağdaş sanata doğru yönelen dille cazın temel öğelerinden ritim olgusuna cazın derin renkleriyle görsel bir vurgu yapıyor.

Atilla Atala kimdir?

Orta ve lise öğrenimini Vefa Lisesi’nde yaptı. 1979 yılında Devlet Güzel Sanatlar Akademisi - Uygulamalı Endüstri Sanatları Yüksek Okulu’ndan İç Mimar - Endüstri Tasarımcısı olarak mezun oldu. 1979-1981 yılları arasında özel sektörde endüstri tasarımcısı olarak çalıştı.

Kendi şirketinde iç mimarlık, fuar standı tasarımı, grafik tasarımı ve reklam çalışmaları yaptı. Resim çalışmalarını atölyesinde sürdürmektedir. 4 Kişisel resim sergi gerçekleştirdi ve çok sayıda karma sergilere katıldı.

Karikatür çizmekte ve fotoğraf çekmektedir. Homur Mizah ve Karikatür Grubu çizeri. RedFotoğraf Grubu üyesi ve grubun projelerine katılmaktadır. 2011-12 Sezonunda İ.B.B Şehir Tiyatroları’nda Otobüs oyununun sahne görsellerini Homur Grubu’ndan çizerlerle gerçekleştirdi. 2019 Yılında Canavar Mı Yok Mu? oyununun gölge oyunu çizimlerini yaptı. Kadın cinayetlerine yönelik bireysel duyarlılık geliştirmek ve toplumsal farkındalık yaratmak adına yazılmış olan Mor Tabutlar kitabını resimledi. Heykel, illüstrasyon çizimi çalışma konuları arasındadır.

Bir vakıf üniversitesinde öğretim görevlisi olarak görev yapmaktadır. Logo, afiş, karikatür ve fuar standı tasarımı dallarında başarı ödülleri var.

Sergi için ayrıntılı bilgiye www.gallery1117.com'dan ulaşılabilir. (Adres: Gökçe Sokak No:11/A Caddebostan/Kadıköy/İstanbul)