Ateizm Derneği'nden Erbaş hakkında suç duyurusu

Ateizm Derneği, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hakkında "Ahirete inancı olmayan insandan her türlü kötülük beklenir” sözü nedeniyle suç duyurusunda bulunuldu.

Derneğin açıklamasında, Erbaş'ın inançsızları hedef aldığı belirtilerek "Türkiye Cumhuriyetinin eşit yurttaşları olan inançsızların, böylesine ayrıştırıcı ve sorumsuz açıklamalar nedeniyle toplumsal baskıya ve şiddete maruz kalmaları, can güvenliklerinin tehlikeye girmesi söz konusudur. Bu bağlamda inançsızlara yönelik gerçekleşebilecek saldırıların mesuliyeti, dini farklılıkları kullanarak toplumsal uzlaşmanın önünü kesen ve bu açıklamalar karşısında gerekli girişimlerde bulunmayarak böyle eylemlerin devamlılığını sağlayan yetkililere aittir" denildi.

Erbaş'ın sözlerinin hem Anayasa’nın hem de Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddelerine aykırılık teşkil ettiğine dikkat çekilirken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğu belirtildi.