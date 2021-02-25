Atatürk'e hakaretten ceza alan akademisyen 'karar şeref madalyası' dedi

Marmara Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olan Furkan Bölükbaşı, Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret ettiği gerekçesiyle aldığı 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasını “Şeref madalyası” olarak tanımladı.

"Makbule Hanım evlendiğinde Atatürk'ten 17 yaş küçüktü" ve "Bana uzatılan Atatürk kartpostalını almadım" gibi mesajları nedeniyle hapis cezası aldığını söyleyen Bölükbaşı, "cezayı ömrüm boyunca şeref madalyası olarak taşıyacağını" söyledi.

Bölükbaşı mesajının devamında "Allah'a hakaret edenlerin mahkemelerinin dolup taştığını" kendisine desteke az sayıda kişi geldiğini söyledi.

Sahte hesaplar üzerine Mustafa Kemal Atatürk'ü hedef alan çok sayıda gerici mesaj paylaşan isme ilişkin Tuncay Özkan suç duyurusunda bulunmuş, dava süreci başlamıştı.