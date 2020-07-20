'Atatürkçü İlahiyatçılar'dan Ayasofya bildirisi: Kabul etmiyoruz

İlahiyat uzmanı yazar Nazif Ay ile ilahiyatçı yazarlar Mehmet Ali Öz ve Yusuf Dülger tarafından "Atatürkçü İlahiyatçılar" imzasıyla yayımlanan bildiride Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararına tepki gösterildi.

Üç yazar tarafından yayımlanan bildiride, Ayasofya'nın aynı arsa üzerine yapılan üçüncü dinsel yapı olduğu vurgulanarak "Fatih Sultan Mehmet’in, fethin akabinde burayı kendi özel malı olarak vakıf mirası vasfıyla şahsına ait kılan tasarrufunun hukuken ve dinen ne kadar doğru olduğu sorusu hâlâ tartışma konusudur" denildi.

Bildiride şu ifadelere yer verildi:

- "Günümüz siyasi literatüründe ise fetih kültürünün ve Ortodoks mezhebine ait bir dini mekânın başka bir dine mal edilmesinin moral değerlerde, hukukta ve devletlerarası ilişkilerde bir kıymetinin olmadığı tartışmasızdır."

- "Yapımını Ortodoks Hristiyan din mensuplarının üstlendiği bir tapınağın, yaptım oldu mantığıyla ve emri vaki suretiyle İslam’a ait kılınmaya çalışılması gayrimüslimleri rencide edecek ve İslamofobi denilen İslam korkusu veya İslam düşmanlığı bağnazlığını canlı tutacaktır. İbadetlerin gösterişe ve siyasete alet edilmesi, tüm samimi inançlıları rahatsız edecek ve din adına savaştıklarını ileri süren radikal unsurlara yanlış mesaj verme tehlikesi ortaya çıkacaktır."

- "Ayasofya’nın evrensel değerler yok sayılarak camiye dönüştürülmesi, sözlük anlamı 'Barış' olan İslam’ın uzlaşma ve adalet mesajlarına darbe vurur nitelikte bir tercihtir".

- "Danıştay 10. Daire kararında, Osmanlı vakıf hukukuna vurgu yapılıp, pozitif bilimden güç alan medeni kanundaki miras hukukunun göz ardı edilmesini kabul etmiyoruz, çünkü bu vurgu sebebiyle Ayasofya’nın ibadethaneye çevrilmesinden cesaret alarak, esas vasfı olan kiliseye dönüştürülmesi için harekete geçecek dış baskılara şimdiden fırsat verilmesini istemiyoruz."

- "Atatürkçü İlahiyatçılar olarak hassasiyetimizin, devlet yönetiminde olması gereken soğukkanlılıkla dikkate alınmasını bekliyoruz. Aksi halde, bir insanlık mirası olan Ayasofya’nın sadece bir dinin ibadetine özel kılınmasının büyük ve onarılmaz bir hata olacağını hatırlatıyor, önümüzdeki süreçte konunun takipçisi olacağımızı kamuoyunun yüksek bilgisine saygıyla sunuyoruz."