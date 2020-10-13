Atatürk Üniversitesi öğrenci yurdu İnsan Vakfı'na kiralanmış

Erzurum Atatürk Üniversitesi’ne tahsis edilen arsa üzerinde yapılan ve 2016’da 113 bin lira kira alınan 7 katlı öğrenci yurdunun, 2017’de, yıllık 5 bin 210 liraya bir vakfa pazarlık usulü ile kiralandığı ortaya çıktı.

Vakfın adının açıklanmadığı Sayıştay raporuna göre, yurdun bazı tadilat ve eksiklikleri üniversite tarafından karşılanırken harcanan tutar 5 yıllık toplam kira bedelinin çok üstünde gerçekleşti. Söz konusu yurdun kiralandığı vakfın İnsan Vakfı olduğu öğrenildi.

Sayıştay’ın, Atatürk Üniversitesi 2019 yılı Denetim Raporu’na göre, mülkiyeti Hazine’ye ait olan bir arsa, 1992’de Atatürk Üniversitesi’ne tahsis edildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile 2010’da imzalanan ve üniversiteye 10 yıllığına yetki veren protokol ile de 7 katlı yurt yapıldı.

Protokolde, yurdun kiraya verilebileceği ancak kira süresinin protokol süresini aşmayacağı belirtildi. Ama daha önce özel bir şirkete kiralanan ve 2016’da 113 bin lira kira alınan yurt, 2017-2022 yılları için pazarlık usulü ile bir vakfa kiralandı. Vakfın adının açıklanmadığı raporda, “Vakfa kiralama işleminde bina rayici değil, kira rayici bu miktar üzerinden dikkate alınmıştır. Böylece kira yaklaşık bedeli olarak çok düşük bir miktar ortaya çıkmış; yurt, yıllık 5 bin 210 TL üzerinden kiraya verilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

'Üniversitenin özel mülkiyeti'

Cumhuriyet’ten Sefa Uyar’ın haberine göre , raporda yer alan,kiralama sırasında oluşturulan birçok belgede de mülkiyeti Hazine’de olan taşınmazın fiili durumu olarak “üniversitenin özel mülkiyetinde” yazdığı tespit edildi.

Yurdun görevlileri, yurdun 2017’de kiralandığını doğrularken, konuyla ilgili ulaşmaya çalışılan üniversite birimleri telefonlara yanıt vermedi. Yurdu kiralayanın ise İnsan Vakfı olduğu öğrenildi.