Atatürk Orman Çiftliği'ne bir darbe daha: 800 dönümü yapılaşmaya açılıyor

AKP iktidarının neredeyse her yıl biraz daha tırpanlandığı Atatürk Orman Çiftliği arazisine şimdi de helikopter hangarı saldırısı geliyor.

Arazinin 800 dönümü yapılaşmaya açılarak yok edilecek.

Konuyu köşesine taşıyan Sözcü yazarı Aytunç Ertekin, şu ifadeleri kullandı:

Atatürk Orman Çiftliği'nin Etimesgut İlçesi'nde yer alan tam 800 dönümlük kısmın yapılaşmaya açılacağı ortaya çıktı. Nasıl mı?

Etimesgut… 570 bin nüfusu var… Tarihi İpek Yolu üzerinde kurulu. Bugün de Ankara-İstanbul demiryolu, Ankara-Ayaş ve Ankara İstanbul karayolu Etimesgut'tan geçmekte. Ankara otobanı çevre yolunun büyük bir bölümü Etimesgut sınırları içerisinde. Askeri havaalanı, Türkkuşu tesisleri ve kara havacılık tesisleri de ilçe sınırları içerisinde…

Tarih 4 Aralık 2020…

MHP'li Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, belediye meclis toplantında konuştu ve herkesin ilk kez duyacağı şu bilgileri verdi:

“Etiler Caddesi'nin doğusunda AOÇ'ye ait yaklaşık 800 dönüme yakın arazi üzerinde Milli Savunma Bakanlığı'nca bir çalışma başlatıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'na uygun görüş alınarak bir plan yapıldı. Yapılan plan sonucunda askeri hava lojmanları yakınında yaklaşık 90 dönüm Tarım ve Orman Bakanlığı'na… Bu alanın diğer tarafında 250 dönüme yakını da Özel Kuvvetler Komutanlığı'na… Geriye kalanı da MİT'e tahsis edildi…”

Peki bu arazilerin üzerine ne yapılacak?

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Tarım Bakanlığı'na devredilen araziye yangın söndürme uçaklarına hangar yapılacağını ifade etti. Yine Özel Kuvvetler Komutanlığı'na tahsis edilen 250 dönüme de helikopter hangarı yapılacağını söyledi.

Belediyenin itirazlarını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı reddetmiş… Bu planın uygulanması konusunda gizlilik derecesi olduğu için yapıları TOKİ üstlenmiş! TOKİ de bu işleri özel bir firmaya ihale etmiş! İşi yapacak firma da belediyeye başvurmuş ve İmar Kanunu'nun 26'ncı maddesini gerekçe göstererek ruhsat istemiş… Belediye Başkanı Enver Demirel, kanuna göre gerekli ruhsatları vereceklerini, itirazlarının sonuç vermediğini Etimesgut Meclis toplantısında diğer partilerle paylamış…

Bu konuyu yakından takip eden Etimesgut Belediye Meclisi'nin CHP'li Üyesi Selami Çiçek'le görüştüm. Çiçek şu bilgileri verdi: “Bu projeler Etimesgut'un kalbine vurulacak bir darbedir. Burası Ankara'nın merkezlerinden biri ve buraya helikopter hangarları kuracaklar. Helikopterler, uçaklar gürültüyle, inip kalkacak. Konuyu Ankara Mimarlar Odası'yla görüştük. Bize sözlü olarak yürütmeyi durdurma kararı alınması için başvurduklarını söylediler. Aslında belediyeye sormadan bir kiralama olduğu ortaya çıkıyor. 26'ncı madde üzerinden ruhsat isteniyor. Bu madde önemli… Çünkü gizlilik var…”