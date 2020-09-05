'Atatürk olmasaydı Erdoğan’ın babası kim olacaktı?' diyen Ahmet Ataç'a beraat

Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, 22 Mayıs 2011’de CHP Tepebaşı İlçe Teşkilatı’nın düzenlediği aday tanıtım toplantısında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştirirken "Efendim, şimdi eğer Tayyip Erdoğan’ın azıcık bu eski siyasilere hürmeti olsa ana babasını araştırır. Eğer onlar olmasaydı, rahmetli Atatürk olmasaydı, Tayyip Erdoğan’ın babası kim olacaktı, annesi kim olacaklardı arkadaşlar" demişti.

Eskişehir 2. Sulh Ceza Mahkemesi, savcılığın açtığı dava sonucunda Ataç’a "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan 7 bin 80 TL adli para cezası verdi. Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve Ataç’ın 5 yıl denetim altına alınmasına hükmetti.

AİHM'den 'ifade özgürlüğü ihlal edildi' kararı

Kararın kesinleşmesi üzerine Ataç’ın avukatı Fikret İlkiz, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvurdu. AİHM İkinci Bölüm, 17 Aralık 2019’da yaptığı değerlendirme sonucunda Ataç’ın "ifade özgürlüğünün ihlal edildiği"ne karar verdi.

Kararda, “Mahkemenin gerekçeli kararında (...) özellikle ilgililerin siyasetçi olmaları, milletvekili seçimleri bağlamı ve hükmün açıklanması geriye bırakılmış olsa bile bu mahkûmiyetin başvurucunun ifade özgürlüğü hakkını kullanması üzerindeki caydırıcılık etkisi göz önünde bulundurulduğunda tatminkâr deliller sunmadığı” vurgulandı. Ataç’ın avukatı bunun üzerine mahkemeye başvurarak yargılamanın yenilenmesi talebinde bulundu.

Eskişehir 8. Asliye Ceza Mahkemesi dün davayı yeniden ele aldı. Savcı, AİHM kararı doğrultusunda beraat kararı verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme, duruşma sonunda eski kararın kaldırılarak Ataç’ın Erdoğan’a hakaret suçundan beraatına karar verdi.