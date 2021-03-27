Atatürk kabartmasının devlet madalyalarından çıkarılmasının nedenini açıkladı

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, Devlet Nişanı, Cumhuriyet Nişanı ve Liyakat Nişanı'nda bulunan Atatürk kabartmasının kaldırılmasının nedenini köşesine taşıdı.

Öztürk, "belgelere geçmeyen ama Atatürk'ün çıkarılmasına neden olan iddiayı bir yargı mensubu şöyle anlattı" diyerek yazısında şu ifadelere yer verdi:

“Arap liderler ülkemize geldiğinde Anıtkabir'e gitmiyor. Bazı liderlerde Atatürk alerjisi var. Devlet nişanı verilecek Arap liderleri ve iş adamları, Atatürk kabartmalı nişanlardan rahatsız oluyor. Onları rahatlatmak için Atatürk kabartmasının çıkarılması gündeme gelmişti. Aslında, Atatürk'ten rahatsız olanlara, Atatürk'ü anlatsak daha yerinde olurdu.”

Öztürk, "Kuşkusuz rahatsız olanların başında da Suudi Arabistan Kralı ve bazı Arap ülkelerinin liderleri geliyor. Onları memnun edeceğiz diye madalyalardan Atatürk'ü çıkarmak gerçekten ağır bir durum" dedi, Suudi Arabistan Kralı Salman'a Atatürk kabartması çıkarılmış devlet nişanı verildiğini hatırlattı.