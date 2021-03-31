Atatürk heykeline saldıran kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde bulunan bir okulun bahçesindeki Atatürk heykeline zarar veren zanlının yakalandığını duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde Yeni Çiftlik Nizamettin Demirdöven İlköğretim Okulu'nda Atatürk heykeline saldırı düzenlenmişti.

Heykelin üzerine sprey boyayla "Atatürkçülük putperestliktir" yazılmış, heykelin çevresine yapıştırılan kağıtlarda ise el yazısıyla "İslamı öğretmeyen okullar Atatürk'ü ilahlaştıran din merkezleri gibi çalışıyor. Ahmaklar bu gerçeği 98 yıldır seyrettiler. 99. yıl olmayacak" gibi ifadeler yer almıştı.