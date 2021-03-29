Atatürk heykel ve büstlerine saldırıda bir şüpheli tespit edildi

Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde, Nizamettin Demirdöven İlkokulu ile Opet Anadolu Lisesi ve Yeniçiftlik Belediye Ortaokulu'nun bahçelerinde bulunan Atatürk heykel ve büstlerine, boya ile hakaret içerikli yazılar yazanlara yönelik başlatılan soruşturmada bir şüphelinin görüntülerden tespit edildiği belirtildi.

DHA'nın haberine göre sözkonusu kişinin elinde boya kovasıyla okullara girdiğinin güvenlik kamerası görüntülerinde tespit edildiği, dışarıda bekleyen 2 kişinin de konuyla ilgili olup olmadığının araştırıldığı öğrenildi.