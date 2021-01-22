Atatürk düşmanı yazar öldü, iktidar sözcüleri yas mesajlarında sıraya girdi

İslamcı yazar Yavuz Bahadıroğlu'nun ölüm haberi sonrası iktidar temsilcilerinden çok sayıda yas mesajı geldi.

Peki, iktidarın arkasında yas tuttuğu Bahadıroğlu kimdir?

Yavuz Bahadıroğlu mahlasıyla bilinen kişinin gerçek adı Niyazi Birinci.

1945'te Rize'de dünyaya geldi.

1971'de İstanbul'da "gazeteciliğe" başlayan Birinci, Yeni Asya ve Yeni Nesil gibi gazetelerde çalıştı, Osmanlı İmparatorluğu'nun çeşitli dönemlerini ele alan romanlar yazdı.

İki kitabı Kültür Bakanlığı tarafından yayımlanan Birinci, gerici Yeni Akit gazetesinde de köşe yazıları kaleme aldı.

Bahadıroğlu'nun ülkede gündem olmasını sağlayan şey ise çeşitli dönemlerde Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik hakaret içeren sözleri oldu. "Kemalist Yalanlar" diye bir kitabı da bulunan ve bu kitabı AKP'li belediyeler tarafından okullarda da dağıtılan Bahadıroğlu, Derin Tarih adlı TV programında Atatürk ve manevi kızı Afet İnan'a ilişkin hakaret içeren sözler kullanmış, bu nedenle hakkında açılan soruşturmada iktidar desteğiyle takipsizlik kararı verilmişti.

Son olarak TRT 1'de ekrana gelen "Ya İstiklal Ya Ölüm" dizisi için "Diriliş ve Abdülhamit" adlı dizilerinin rövanşı olduğu iddiasında bulunan Bahadıroğlu, "Atatürk'ü övme dizisidir. Hesabı iktidardan sorulur" demiş, gelen tepkilerin ardından paylaşımını kaldırmıştı.

"Mustafa Kemal'in Meclise girerken imamı eliyle iterek terbiyesizlik yaptığını” söyleyen de, “Mustafa Kemal'e müteşekkir değilim” diyen de yine Bahadıroğlu.

Bahadıroğlu, bir de intihal haberiyle gündeme gelmiş, Tuncay Yılmazer, “Sn. Yavuz Bahadıroğlu ‘Çanakkale- Bir Devrin Bittiği Yer’ (Panama Yayıncılık) adlı kitabında bir makalemi intihal etmiş" demişti.

İktidar yas kuyruğunda

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Fikir ve araştırmalarıyla tarihe bakışımızda yeni ufuklar açan, eserleri ve verdiği konferanslarla davamızın çalışkan bir neferi olan Yazar #YavuzBahadıroğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağolsun.

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan: Cenab-ı Allah rahmet eylesin #YavuzBahadıroğlu

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Mevla rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Rabbim sizlere ve tüm sevenlerine sabırlar ihsan eylesin. #YavuzBahadıroğlu

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: Tarihi sevdiren adam Hakk’a yürüdü. Bir istikameti, bir davası vardı. Derin iz bıraktı üzerimizde. Allah razı olsun. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet, Makamı ali olsun. İyi bilirdik...

Ankara Valisi Vasip Şahin: Eserleri ve çalışmalarıyla gençlerimizde tarih şuuru oluşmasına önemli katkılar sunan, değerli tarihçi-yazar #YavuzBahadıroğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.