Atatürk büstünü söküp kendisini ihbar eden kişi tutuklandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir ortaokul bahçesindeki Atatürk büstünü kaidesinden söküp kendisini devriye gezen polislere ihbar eden Muharrem A. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

AA'nın haberine göre Pamukkale'de devriye gezen polis ekibinin yanına giden Muhterem A. (31), Zeytinköy Hayırseverler Ortaokulunun bahçesindeki Atatürk büstünü kaidesinden sökerek çöpe attığını ve işyerinin duvarında asılı Türk bayraklarını keserek yere indirdiğini söyledi.

Polis ekipleri, ihbar konusu okulun bahçesi ve işyerinin önünde yaptıkları incelemede kaidesinden sökülmüş büstü ve Türk bayraklarını gördü.

Gözaltına alınan Muhterem A., emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Muhterem A. sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Zanlının ifadesinde "büstü sinirlendiği için kırdığını" söylediği ve tutarsız açıklamalarda bulunduğu öğrenildi. Muhterem A.'nın kentteki lisede hizmetli olarak görev yaptığı ve geçen hafta istifa ettiği belirtildi.

DHA'nın aktardığına göre Muhterem A., emniyette yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği sırada kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Maskeyi çıkartın. Maske takmak Allah'a şirktir. Maske takmayın" dedi. Ardından da Muhterem A., maskesini aşağıya indirdi. Polis ekiplerince uyarılan Muhterem A. daha sonra maskeyi uygun şekilde taktı.