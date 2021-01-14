Ataşehir'deki yangınla ilgili gözaltına alınan kişi serbest bırakıldı

Ataşehir'de bir kadının yangın çıkan evde ağzı, elleri ve ayakları koli bandıyla bağlı olarak dumandan etkilenmiş halde bulunmasına ilişkin gözaltına alınan Emre Y, sevk edildiği adliyeden adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emre Y'nin yangından yaklaşık 2 saat önce binadan ayrıldığı anlar binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Mevlana Caddesi’nde bulunan bir sitedeki 15 katlı binada, dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, ihbar üzerine olay yerine giden itfaiye ve sağlık ekiplerince, evde elleri koli bandı ile bağlanmış Alev Ş. dumandan etkilenmiş halde bulunmuştu.