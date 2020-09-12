Atanan rektör ilk iş lüks araç kiraladı

Mart ayında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi rektörü olarak atanan Prof. Dr. Şükrü Beydemir günde 24 saat, haftasonu ve resmi tatiller dahil kullanılmak üzere lüks segmentte dört çeker makam aracı kiraladı. Aracın 6 aylık kirası 81 bin 640 TL oldu. 4 Haziran’da onay alınan ihale dosyasında aracın E segmenti olacağı belirtildi.

ANKA'nın haberine göre, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından açılan ihale 15 Haziran’da yapıldı. İhaleye tek şirket olarak giren Asya Orman Ürünleri Mobilya ve Tic. Ltd. Şti. en düşük teklif olarak 73 bin 200 TL verdi.

Araç 1 Temmuz’da rektörlüğe teslim edildi ve 31 Aralık 2020’ye kadar kullanılacak. Bu altı aylık kiralamanın toplam maliyeti ise 81 bin 640 TL 2 kuruş oldu.

İhaleyi kazanan şirketin TÜGVA bağlantısı var

İhaleyi kazanan şirket, Türkiye Gençlik Vakfı (Tüvga) Samsun İlkadım İlçe Temsilciliği görevinde de bulunan Halil İbrahim Azal’ın annesi Emel Azal’ın şirketi Asya Orman Ürünleri Mobilya ve Ticaret Limited Şirketi. Halil İbrahim Azal 2014 yılında Hazine ve Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı olarak atandı. Azal, bu tarihten sonra 2016 Eylül ayına kadar bu görevde iken aynı zamanda Asya Orman Ürünleri Mobilya ve Ticaret Limited Şirketi’nin de hissedarıydı. Ancak Halil İbrahim Azal 2014’ten beri Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda çalışmasına rağmen 2016’nın Mayıs ayında şirketteki hisselerini Emel Azal’a devretti.

Halil İbrahim Azal geçtiğimiz Temmuz ayında da Çaykur Yönetim Kurulu üyeliğine atandı. Azal bu görevden önce Türkiye Elektrik İletim A. Ş. Genel Müdürlüğünde boş bulunan yönetim kurulu üyeliği, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü'nde genel müdür yardımcılığı görevlerini yaptı.