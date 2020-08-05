Atanamayan diş hekimleri dönemi

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi verilerine göre, hukuk fakültesi mezunlarının yüzde 40’ının, diş hekimliği mezunlarının yüzde 39,4'ünün, eğitim fakültesi mezunlarının yüzde 56’sının, işletme mezunlarının ise yüzde 66’sının asgari ücretle iş başı yaptığının ortaya çıktı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları tarafından hazırlianan Üni-veri raporunu değerlendirerek, “Yeni mezunlar ya işsiz, ya asgari ücretle iş bulabiliyorlar. İşsizliğin en büyük dert olduğu ülkemizde iş bulabilen üniversite mezunlarının asgari ücretle yaşam savaşı vermeleri, iktidarın ülkeyi sürüklediği karanlığın en korkunç sonucudur” dedi.

İlgezdi, “Yeni rejim gençleri sefalete itmekte; yoksulluk, yoksunluk, çaresizlik üçgenine sıkıştırmaktadır. Ülkenin insan kaynaklarını tüketmekte, çağı aşacak beyin gücünü heba etmektedir” dedi.

Atanamayan diş hekimleri kavramı literatürde

Diş hekimlerinin neredeyse yarısının asgari ücretle çalışmak zorunda kalmasının halk sağlığı açısından kabul edilemez olduğunu ifade eden İlgezdi şunları söyledi:

"2009 yılına kadar 29 olan Diş Hekimliği Fakülte sayısının 95’e çıkartılması, kontenjanların sürekli artırılması eğitimde niteliği düşürdüğü gibi, mezunları da işsizlikle karşı karşıya bırakmaktadır.

Bir örnek vermek gerekirse: 2007’den günümüze nüfus artış oranı yüzde 14,2’yken, diş hekimliği fakülteleri kontenjanlarındaki artış yüzde 522,5 oldu” diye konuştu.

2020 itibari ile 34 bin 45 olan diş hekimi sayısının, böyle giderse 2028 yılında 90 bini aşacağını kaydeden Genel Başkan Yardımcısı İlgezdi, “Mezun sayısı artarken, kamudaki istihdamın her sene azaldığı sır değildir. Bu yüzden “Atanamayan diş hekimleri” kavramı artık literatürdeki yerini almıştır” dedi.

Çözümün, Türk Diş Hekimleri Birliği'nin YÖK’ten de talep ettiği gibi yeni diş hekimliği fakültelerinin açılmasına engel olunmasından geçtiğini hatırlatan İlgezdi, “Mevcut okullardaki kontenjanlar acilen azaltılmalıdır. Derslik ve klinikler modernize edilerek kaliteli öğrenim görülebilecek fiziki alt yapı sağlanmalıdır. Diş Hekimliği Fakülteleri giriş şartı tıp fakültelerinde olduğu gibi ilk 50 bine indirilmelidir. Siyasal iktidarın derhal çözüm için adım atması ve hayatlarının baharındaki genç meslektaşlarımıza umut olmaları gerekmektedir” dedi.