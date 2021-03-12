Ataması yapılmayan öğretmenlerden eylem

Farklı illerden ataması yapılmayan öğretmenler Ankara Ulus meydanında buluşarak sadece 20 bin öğretmen ataması kararına tepki gösterdi. 40 bin ek atama talep eden öğretmenler “Her şeyden tasarruf olur ama eğitimden tasarruf olmaz” dedi.

ANKA'nın haberine göre ataması yapılmayan öğretmen sayısının 600 bini aştığı, Milli Eğitim Bakanlığı’na ayrılan bütçenin öğretmen ihtiyacını karşılayamayacağını belirten öğretmenlerin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Türkiye'nin dört bir yanından gelen, atama bekleyen öğretmenler olarak sesimizin duyulmasını ve harekete geçilmesini istiyoruz. 2021 yılı için belirlenen 20 bin öğretmen atamasına ek olarak bir atama daha gerçekleştirilmesini ve MEB'in 109 bin olarak duyurduğu öğretmen ihtiyacı göz önünde bulundurularak en baştan beri dillendirdigimiz gibi en az 60 bin atamanın gerçekleştirilmesini istiyoruz.”

Öğretmenlerin eylemine sanatçı Haluk Levent ile milletvekilleri ve kamudaki eğitim iş kolundan sendika temsilcileri destek verdi.

Mevcut atamaların ardındaki oyun

20 bin atama kararı yetersizliği açısından tepki görürken, arkasında daha da büyük sorunlar yatan bir karar. soL geçtiğimiz günlerde yaptığı haberde söz konusu atamaların ancak pandemi döneminde boşalan kadroların doldurulmasına yeterli olacağına dikkat çekmişti. Pandemi sırasında emekli olan veya istifa eden öğretmen sayısı 20 bine ulaşırken söz konusu atamalar yapıldığı takdirde mevcut kadro sayısı aynı kalmış olacak.