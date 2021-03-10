Ataması yapılmayan öğretmenlerden eylem

AKP'nin elinde bir yıkıntıya dönüşmüş olan eğitim sistemi bir darbeyi de pandemide yerken, ataması yapılmayan öğretmenlerin sorunları çözülmüş değil.

Ataması yapılmayan öğretmenler bugün ülkenin dört bir yanında olduğu gibi Antalya'da da eylemdeydi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplanarak basın açıklaması yapan öğretmenler "Atama bekleyen yüz binlerce öğretmen mevcut iken adını dahi anmaktan imtina ettiğimiz ücretli öğretmenlik, hem biz atama bekleyen öğretmenlere yapılan bir haksızlık hem de Türkiye eğitim sistemine vurulmuş bir baltadır" dedi. İktidara "Ücretli kölelik istemiyoruz", "Eğitimde tasarruf olmaz", "Öğretmen mağdur, öğrenci mağdur" sloganlarıyla seslenen öğretmenler "İkinci bir 40 bin atama ile 60 bine tamamlanmış öğretmen ataması talep ediyoruz" diyerek taleplerini dile getirdi.

'Ataması yapılmayan 700 bin kadar öğretmen var'

Basın açıklamasına katılan ve söz alan Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Mehmet Balık ise konuşmasında Sayıştay raporlarına göre 138 bin öğretmen açığının olmasına ve maaş bile vermeden sadece ek ders ücreti karşılığında çalıştırılan yaklaşık 80 bin ücretli öğretmen olmasına rağmen 20 bin öğretmen ataması yapılacağını söyledi. Balık konuşmasında mevcut iktidarın, iktidara gelmeden önce ataması yapılmayan 72 bin öğretmen olduğunu bugün ise bu sayının 700 binlere ulaştığını dile getirerek ancak sınava giren yaklaşık 450 bin aday olduğunu söyledi.

Geriye kalan öğretmen adaylarının atanma umudunun kalmadığını ve mesleği dışında sektörlerde çalışarak yaşam mücadelesi verdiğini belirten Balık iktidara seslenerek acilen köy okulları dahil bütün okulların, gerekli öğretmen atamaları yapılarak açılması gerektiğini dile getirdi.

Eylem öğretmenlerin temsili diplomalarını siyah balonlara bağlayıp gökyüzüne salmalarıyla son buldu.