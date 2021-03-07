Atakum Kadın Dayanışma Komitesi: İktidar İstanbul Sözleşmesinden utanmadan çıkılmasını gündem ediyor

Samsun'da bir kadının sokak ortasında İbrahim Zarap adlı şahsın ağır şiddetine maruz kaldığı olayın üzerine açıklama yapan Atakum Kadın Dayanışma Komitesi "Çok değil birkaç yıl önce Emine Bulut’un ölmek istemiyorum çığlıkları hala kulaklarımızda yankılanırken dün gece Samsun’da yaşanan olay kadına yönelik şiddetin boyutlarını bir kez daha gözler önüne sermiştir." dedi.

Kadına yönelik şiddette dün gerçekleşen örneğin ne ilk ne de kadın düşmanı bu düzen devam ettikçe son olacağını belirten Kadın Dayanışma Komitesi, "Laikliğin lağvedildiği, eğitimin gericileştirildiği, kadınların toplumsal yaşantının dışına itildiği ve hatta hedef haline getirildiği bir düzende kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddetin artması kimseyi şaşırtmamalıdır." ifadelerini kullandı.

Şiddete kılıf oluşturulması konusunda iktidara işaret eden Kadın Dayanışma Komitesi, şöyle dedi:

"Bu çok önemli toplumsal sorunun karşısında siyasi iktidar zaten fiili olarak uygulamadığı İstanbul Sözleşmesinden utanmadan çıkılmasını gündem etmektedir. Yargı ise failleri cezalandırmak yerine hep bir hafifletici neden bulma eğilimindedir. Bu tutum şiddeti azaltmaz, olsa olsa şiddetin gün be gün artmasına, bir sonraki yaşanacak şiddet olayına kılıf yaratılmasına neden olur.

Atılan her adımın, alınan her kararın arkasında bu düzenin sürdürülmesi çabası vardır. Kadın emeğini değersizleştiren, şiddetle kadına boyun eğdirmeye çalışan bu sömürü düzeni vardır. Ama kadınlar boyun eğmeyecek! Yaşamak ve yaşatmak için verdikleri mücadele kadın düşmanı bu düzen sonlanıncaya kadar sürecek!

Bu düzeni değiştirmek hayati bir meseledir

Biz kadınların mücadele etmesi ve bizi yok sayan bu düzeni değiştirmesi hayati bir meseledir. Bunun yolu dayanışma ile başlar. Yaşamak için, adalet için, eşitlik için yeniden haykırıyoruz. Bugünü değişmekle kalmayacak, yarınları da kazanacağız.

Şiddetin ve sömürünün olmadığı, eşit ve özgür bir ülke kadınların ellerinde yükselecek."