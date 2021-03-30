Astsubay ve subay kurslarından 'Atatürk devrimleri' ve 'irtica' maddeleri çıkarıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne subay ve astsubay yetiştiren Harp Okulları ile Astsubay Yüksekokulları’na giriş şartlarında yer alan "irticai faaliyetlere karışmamış olma" ifadeleri kaldırılmıştı.

Tepki çeken bu adımın ardından astsubay ve subaylık kurslarının yönetmeliklerinde de değişiklikler yapıldı.

Konuyu köşesine taşıyan Sözcü yazarı Saygı Öztürk, kurslara ilişkin yapılan yönetmelik değişiklikleri sonrası "Atatürk devrimleri" bölümü ve irticai faaliyet kısmının kaldırıldığına işaret etti.

Yazının ilgili bölümü şöyle:

"Yüksekokul ve fakülte mezunları kısa adı ASTTASAK olan “Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulu'na Astsubaylık Temel Askerlik ve Astsubaylık Anlayışı Kazandırma” kursiyeri olarak, dört yıllık fakülte mezunları da sınavla Harp Okulu bünyesindeki kısa adı SUTASAK olan “Subaylık Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma kursuna alınıyor. Sınavlarda ve testlerde başarılı olanların kursu yaklaşık 6 ay sürüyor. Kursta, yönerge esas alınıyor ve eğitim bu yönerge kapsamında hazırlanıyor.

Kanun Hükmünde Kararname ASTTASAK ve SUTASAK yönergelerinin yeniden hazırlanması öngörülmüştü. Bu amaçla çalışma grupları oluşturuldu. 2002 yılından bu yana yürürlükte olan yönerge esas alındı, okul komutanlıkları tarafından yeni yönerge çalışması yapıldı. Hazırlanan yönergeler Milli Savunma Üniversitesi'ne teslim edildi. Önceki yönergelerde 8 ayrı yerde Atatürk adı, ilkeleri yer alırken, üniversitede son şekli verilen ASTTASAK ve SUTASAK yönergelerinden Atatürk adı tamamen çıkarıldı ve “Hizmete Özel” kaydı ile uygulamaya konuldu.

Örneğin, astsubaylarla ilgili Astsubaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi yönergesinin 8. Maddesinin eski ve yeni halini okuyalım:

Eski hali: Astsubaylık Eğitimi Kazandırma Eğitiminde amaç astsubay adaylarının ASTTASAK eğitiminin amacı doğrultusunda görevlerini Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Anayasamızın temelini teşkil eden Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda çağdaş ve bilimsel yaklaşımla kavrama ve yerine getirme yeteneği kazandırılmasıdır.

Yeni hali: Astsubaylık Anlayışı Kazandırma eğitimlinde amaç astsubay adaylarının ASTTASAK eğitiminin amacı doğrultusunda görevlerini Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve ilgili mevzuat doğrultusunda bilimsel düşünebilme becerisini kullanarak kavrama ve yerine getirme yeteneği kazandırılmasıdır.

Harp okuluna alınacak üniversite mezunlarıyla ilgili SUTASAK yönergesinde de yine “Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda” cümlesi de çıkarıldı.

Astsubay okullarına, harp okullarına öğrenci alımıyla ilgili yönetmelikten “İrticai faaliyetler” çıkarıldıysa, ASTTASAK ve SUTASAK kurslarına alınacak adayların seçimiyle ilgili yönergeden de, “İrticai faaliyetler” bölümünün çıkarıldığını görüyoruz."