Astsubay ve subay kurslarından 'Atatürk devrimleri' ve 'irtica' maddeleri çıkarıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne subay ve astsubay yetiştiren Harp Okulları ile Astsubay Yüksekokulları’na giriş şartlarında yer alan "irticai faaliyetlere karışmamış olma" ifadeleri kaldırılmıştı.
Tepki çeken bu adımın ardından astsubay ve subaylık kurslarının yönetmeliklerinde de değişiklikler yapıldı.
Konuyu köşesine taşıyan Sözcü yazarı Saygı Öztürk, kurslara ilişkin yapılan yönetmelik değişiklikleri sonrası "Atatürk devrimleri" bölümü ve irticai faaliyet kısmının kaldırıldığına işaret etti.
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