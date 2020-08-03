Astronotları taşıyan SpaceX kapsülü Dünya'ya döndü

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'ndan (NASA) yapılan açıklamada, SpaceX tarafından üretilen "Crew Dragon" mekiğinin parçası olan kapsülün, atmosfere girdikten sonra paraşütle Florida eyaletinin Meksika Körfezi kıyısındaki Pensecola kenti açıklarında suya indiği belirtildi.

Astronotlar Doug Hurley ve Bob Behnken'i taşıyan Crew Dragon mekiği, 30 Mayıs'ta uzaya fırlatılmış ve 31 Mayıs'ta Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) ulaşmıştı.

Bu, NASA'nın Space Shuttle programını 2011'de sonlandırmasından bu yana ABD'den yapılan ilk insanlı uzay seferi olmuştu.