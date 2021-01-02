AstraZeneca ve Sputnik V aşılarının birleşik deneyi Ukrayna'da başlıyor

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) başkanı Kirill Dmitriev, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'da Sputnik V'yi AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen aşı ile birleştiren klinik denemelerin yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Sputnik V aşısını yurtdışında pazarlayan RDIF, Aralık ayında, AstraZeneca aşısının ve Sputnik V aşısının kombinasyonunun İngiliz ilaç üreticisinin aşısının etkinliğini artırıp artırmayacağını test etmek için denemeler için ortaklık sağlandığını duyurmuştu.