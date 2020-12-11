AstraZeneca ve Rusya’nın Sputnik V aşısı arasında ortak çalışma

Covid-19'a karşı koruma için yüzde 95 etkinlik gösteren Sputnik V aşısının ön klinik araştırma sonuçlarının açıklanmasının ardından, AstraZeneca kendi klinik deneylerinde Rusya aşısının iki insan adenoviral vektör bileşeninden birini test edecek.

AstraZeneca, bileşeni 2020'nin sonunda Sputnik V'in insan adenoviral vektör tipi Ad26 ile birlikte test edecek ve bu, AstraZeneca'nın bilim insanlarının aşının etkinliğini artırma olasılığını incelemelerine olanak tanıyacak.

Sputnik V aşısı, iki farklı insan adenoviral vektörünü birleştiren bir teknoloji kullanıyor ve bu ilk sonuçlara göre, her iki aşılama için aynı bileşeni kullanan aşılara kıyasla daha güçlü ve daha uzun vadeli bir bağışıklık tepkisi sağlıyor. Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Johnson & Johnson ve diğer iki dozluk aşı üreticileri, aşılarında her iki aşılama için de aynı bileşeni kullanıyor.

Aşının geliştirilmesini finanse eden Rusya Doğrudan Yatırım Fonu'nun (RDIF) CEO'su Kirill Dmitriyev konuya ilişkin “Koronavirüsle ortak mücadelede farklı ülkelerden bilim insanları arasındaki bu benzersiz işbirliği örneği, küresel olarak pandemiye karşı nihai bir zafer elde etmede belirleyici bir rol oynayacak. Rusya’nın Sputnik V aşısı, büyük ölçekli bir aşılama programıyla bugün Rusya’da insanların hayatını kurtarıyor" yorumunda bulundu ve şöyle ekledi:

“AstraZeneca'nın kendi aşısının etkinliğini artırmak için Sputnik V'nin iki vektöründen birini kullanarak klinik deneyler yapma kararı, pandemiyle mücadelede çabaları birleştirmeye yönelik önemli bir adımdır. Aşı üreticileri arasındaki bu yeni işbirliği aşamasının başlangıcını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu ortaklığı gelecekte geliştirmeye ve yeni aşının klinik deneyler sırasında etkinliğini göstermesinin ardından ortak üretime geçmeye kararlıyız. Diğer aşı üreticilerinin de bizim örneğimizi takip etmesini umuyoruz."