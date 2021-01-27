AstraZeneca aşısının üretildiği tesiste bomba alarmı

Britanya'da AstraZeneca ile Oxford Üniversitesi'nin geliştirdiği koronavirüs aşısının üretildiği bir fabrikada bomba alarmı yaşanıyor.

Aşının üretildiği Galler'deki Wockhardt fabrikasının şüpheli bir paket nedeniyle kısmen tahliye edildiği belirtildi. BBC'nin haberine göre fabrika yakınlarındaki bir işyerinin sahibi bölgede bir patlama sesi duyduklarını söyledi.

Fabrikanın çevresi polis kordonuna alınırken, bölgedekilere tesisten uzak durmaları uyarısında bulunuldu. BBC olay yerine bomba imha ekiplerinin gönderildiğini duyurdu.

Aşının üretildiği Wockhardt UK şirketinden yapılan açıklamada bu sabah tesise şüpheli bir paket gönderildiği, olayla ilgili yetkililerin bilgilendirildiği ve uzmanların tavsiyesi üzerine kapsamlı bir soruşturma için tesisin kısmen tahliye edildiği belirtildi.

Fabrikanın bir yılda 300 milyon doz aşı üretme kapasitesine sahip olduğu kaydediliyor.

Öte yandan fabrikanın yakınındaki başka bir şirketin sahibi yerel saatle 11.35'te bir patlama sesi duyduklarını ve ardından polisin yolu kapattığını söyledi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson Aralık ayında tesisi ziyaret etmişti.