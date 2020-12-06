AST, 58 yıldır perde açtığı salonu boşaltmak zorunda kaldı

1963 yılında Asaf Çiğiltepe öncülüğünde kurulan Ankara Sanat Tiyatrosu (AST), Ihlamur Sokak’ta 58 yıldır perde açtıkları salonları boşaltmak zorunda kaldıklarını duyurdu.

AST, yayınladığı açıklamada; “Bu süreçte salonumuzdan kopmamak adına yaptığımız her türlü girişimlerimiz, çalışmalarımız, görüşmelerimiz, gayretlerimiz de maalesef sonuçsuz kalmıştır” dedi.

Ankara Sanat Tiyatrosu’nun açıklaması şöyle:

6 Aralık 1963 yılında Asaf Çiğiltepe öncülüğünde kurulmuş olan tiyatromuzun İzmir Caddesi Ihlamur Sokak’taki tarihi salonunu 6 Aralık 2020’de boşaltmak zorunda kaldığımızı üzülerek bildiriyoruz. 58 yıldır her türlü maddi zorluklara rağmen perdelerini açtığımız salonumuzu ayakta tutmak için her türlü fedakarlığı gösterdik. Ancak özellikle pandemi döneminin getirdiği kaldırılamaz yükler, yıllardır mahrum bırakıldığımız devlet yardımları, mülk sahibinin bir tiyatro kurumuna dayattığı ağır koşullar ve uzlaşmaz tavrı sebebiyle; bir kentin, bir ülkenin belleğini, tarihini, kültürünü temsil eden; sayısız sanat insanının yetişmesine vesile olmuş; oyunlarına, her türlü etkinliklere ev sahipliği yapmış evimizden ayrılmak zorunda bırakıldık.

Bu süreçte salonumuzdan kopmamak adına yaptığımız her türlü girişimlerimiz, çalışmalarımız, görüşmelerimiz, gayretlerimiz de maalesef sonuçsuz kalmıştır.

1963 yılından beri aynı adreste perdelerini açan salonumuz, şimdi bir otel, otopark veya bir mağazanın deposu olmakla karşı karşıya kalmıştır.

Bu salonu doğduğu gün boşaltmak zorunda kalmanın, bu salona emek vermiş şimdi hayatta olmayan tiyatro emekçilerinin kemiklerini sızlattığını hissediyoruz, çok üzgünüz. Son dört sezondur kapalı gişe oynadığımız Yeşim Dorman’a ait oyunun replikleri geliyor aklımıza: “Neyi götürseydik ha!”

Sabahlara kadar dekor yaptığımız geceleri mi? Erkan Yücel’in, Yaman Okay’ın, Kerim Afşar’ın, Meral Niron’un oyunculuklarını mı? Timur Selçuk’un eşsiz oyun müziklerini mi? Rutkay Aziz’in sayısız oyun rejilerini mi? Uğur Mumcu’nun “Sakıncalı Piyade”sini mi? Maksim Gorki’nin Ana’sını mı? Osman Şengezer’in harika dekor tasarımlarını mı? Onların kulislerde yankılanan sesini mi? Bunca yıldır tiyatroyu yaşatan seyircilerini mi? Neyi alaydık ha! “Bir valize ne sığar ki!”

Bizler için hiç de kolay geçmeyen bu süreçte, Ankara Sanat Tiyatrosu olarak 58. yılımızda da var oluş çizgimizden hiçbir suretle ödün vermeden yolumuza devam edeceğiz. Bundan sonraki çalışmalarımızı bizlere kucak açan Bilkent Sahne’de devam ettireceğimizi bildirir, umutlu, sağlıklı, güzel günlerde tekrar birlikte olmayı dileriz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur

Ankara Sanat Tiyatrosu

Orhan Aydın: Ülkenin en ışıklı sahnesi artık yok

soL yazarı ve tiyatro sanatçısı Orhan Aydın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Ülkenin tiyatro sanatı adına en ışıklı en eşitlikçi en özgürlükçü en aşk dolu sahnesi artık yok. AST KAPANDI. Bu senin eserindir ey gaddar, Bu senin eserindir ey susan teslim olan halk. Bu senin eserindir dününe geleceğine umarsız 'sanatçı'. Utanın utanabildiğiniz kadar utanın" diye tepki gösterdi.

Salonun kapanmaması için AST emekçilerin girişimlerinden haberdar olduğunu belirten Aydın, Büyükşehir Belediyesi ve CHP'li belediyelerin, Kültür Bakanlığı'nın "suskun"luğuna ve mal sahibinin "gaddar"lığına dikkat çekerek "Vah vah etmenin dışında hiçbir şey yapan yok!" dedi.

Aydın "Yenimahalle ve Çankaya Belediye başkanlıkları 60 yıllık güzellikler evi AST'ın kapatılmasına susuyorlarsa; bu ülkenin sanat alanlarına, AST'ın seyircilerine, ve ülke halkına karşı sorumludurlar" diye yazdı.