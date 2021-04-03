Aslı Özkısırlar'ın ölümüne ilişkin 'resmi' açıklama

Günlerce hastanede yatak sırası beklediğini ve boş yer olmadığının söylendiğini açıklayan ve bu bekleyişin ardından dün yaşamını yitiren Aslı Özkısırlar'a ilişkin İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama geldi.
"Hayatını kaybeden hastamız AÖ. İle ilgili olarak haber kanalları ve sosyal medyada farklı yorum ve iddiaların yer alması nedeniyle açıklama ihtiyacı duyulmuştur" denilen açıklamada, "Söz konusu haberler üzerine yapılan ön incelemede, 10 yıldır relapsing polikondrit ve Cogan Sendromu ön tanısıyla takip edilen ve immunsüpresan tedavi kullanan hastamıza abdominal aorta anevrizması ve trombüs nedeniyle daha önce anjiografi yapılmış olduğu ve stent takıldığı anlaşılmıştır" bilgisi paylaşıldı.
'Uygun koşullar sağlanana kadar' ertelenmiş...
"Nerdeyse 10 günden fazladır hastaneye yatış için bekliyorum. Yatak yok. Ama siz yapın kongrenizi. Benim çektiğim ağrının eziyetin ne önemi var sonuçta. Sürünerek ölürsünüz umarım" diyen, araya birçok kişi sokarak yatak ayarlamaya çalıştığını belirten Özkısırlar'a ilişkin "yataklar tam dolu olmamasına rağmen, uygun koşullar sağlanana kadar romatoloji servisine yatışının ertelenmesine karar verilmiştir" diyen İl Müdürlüğü, açıklamasında şu iddialara yer verdi: