Aslı Özkısırlar'ın ölümüne ilişkin 'resmi' açıklama

Günlerce hastanede yatak sırası beklediğini ve boş yer olmadığının söylendiğini açıklayan ve bu bekleyişin ardından dün yaşamını yitiren Aslı Özkısırlar'a ilişkin İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama geldi.

"Hayatını kaybeden hastamız AÖ. İle ilgili olarak haber kanalları ve sosyal medyada farklı yorum ve iddiaların yer alması nedeniyle açıklama ihtiyacı duyulmuştur" denilen açıklamada, "Söz konusu haberler üzerine yapılan ön incelemede, 10 yıldır relapsing polikondrit ve Cogan Sendromu ön tanısıyla takip edilen ve immunsüpresan tedavi kullanan hastamıza abdominal aorta anevrizması ve trombüs nedeniyle daha önce anjiografi yapılmış olduğu ve stent takıldığı anlaşılmıştır" bilgisi paylaşıldı.

'Uygun koşullar sağlanana kadar' ertelenmiş...

"Nerdeyse 10 günden fazladır hastaneye yatış için bekliyorum. Yatak yok. Ama siz yapın kongrenizi. Benim çektiğim ağrının eziyetin ne önemi var sonuçta. Sürünerek ölürsünüz umarım" diyen, araya birçok kişi sokarak yatak ayarlamaya çalıştığını belirten Özkısırlar'a ilişkin "yataklar tam dolu olmamasına rağmen, uygun koşullar sağlanana kadar romatoloji servisine yatışının ertelenmesine karar verilmiştir" diyen İl Müdürlüğü, açıklamasında şu iddialara yer verdi:

"10.03.2021’tarihinde başvurduğu Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi romatoloji polikliniğinde aynı tanı ile hastalığının takibi amacı ile, yatırılarak gözetim altına alınması önerilmiştir. Bununla birlikte, hastanın kronik rahatsızlığını takip eden hekimimiz tarafından, acil bir durum olmadığı gerekçesiyle, COVID 19 salgını ve hastanın immunosupresif kullanması göz önüne alınarak risk alınmaması adına, hastane yatakları tam dolu olmamasına rağmen, uygun koşullar sağlanana kadar romatoloji servisine yatışının ertelenmesine karar verilmiştir.

Ancak hastamız 31.03.2021 günü saat 23.50 ‘de bulantı kusma, çarpıntı şikâyetleri ile 112 Acil ambulans ile evinden İzmir Kâtip Çelebi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servise getirilmiştir. Genel durumu kötü, hipotansif, septik görüntüde olan hastanın gerekli bütün tetkikleri yapılmış, tomografileri ve BT anjiyografi çekilmiştir. PCR testi çalışılmış ve negatif gelmiştir. Aort anevrizması yanında yaygın efüzyon görülen hasta kalp damar cerrahisi, kardiyoloji ve anestezi hekimlerince değerlendirilmiş ve bu durumda acil cerrahi düşünülmeyerek yakın takip için acil serviste müşahede altına alınmıştır.

Ertesi gün genel durumu kötüleşen hasta, Cogan Sendromu+ Pulmoner ödem tanısıyla entübe edilmiş ve hastanemiz yoğun bakımdaki risk dikkate alınarak acil olarak ambulans ile Özel Ege Yaşam Hastanesi yoğun bakım servisine nakledilmiştir. Bu hastaneye giriş esnasında arrest gelişen hastaya burada CPR (canlandırma) uygulanmış ve yoğun bakımda tedavi altına alınmıştır. Ancak hastamız yoğun bakımda bir gün sonra 02.04.2021 tarihinde hayatını kaybetmiştir.

İmmunosupresif tedavi almakta olup salgın döneminde hastanelerimize gelmek zorunda kalan hastalarımıza dikkatle yaklaşılmakta, riskli hastalarla bir arada yatırılmamasına özen gösterilmektedir. Hastamızın kaybedilmesinin ilgili hastanemizde veya şehrimizde yatak bulunmaması ile bir ilgisi bulunmamaktadır. Bununla birlikte süreçle ilgili olarak detaylı soruşturma devam etmektedir."