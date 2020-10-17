Aslı Baykal'dan 'yeni parti' açıklaması

CHP’de eski vekil ve parti yöneticilerinin "Halk Parti" adıyla yeni parti kuracağı, partinin başına da Aslı Baykal'ın geçeceği öne sürülmüştü.

Adı yeni parti iddiasıyla anılan isimler Hürriyet'e açıklamada bulundu, iddiaları yalanladı.

Prof. Aslı Baykal: Böyle bir şey yok, hiçbir şekilde de söz konusu değil.

Eski CHP milletvekili Mehmet Sevigen: Biz partinin iyi yönetilmediğini düşünüyoruz. Arkadaşlar sık sık bir araya geliyoruz ve sohbet ediyoruz. Ama partileşmek gibi bir girişimimiz yok.

Eski CHP milletvekili Yılmaz Ateş: Yönetim partiye güvenmediği için CHP’liler çok rahatsız. Parti içi demokrasi olmadığı için CHP nefes alamıyor. Çözüm arıyoruz, öncelik çözümü partide bulmak.

Eski CHP milletvekili Onur Öymen: Bu iddianın aslı, esası yok. Ben böyle bir projenin içinde değilim.

Eski CHP milletvekili Şahin Mengü: Bütün arkadaşlar böyle bir şeyin içinde değil. Bir arkadaş kendini pazarlamak için yapıyor olmalı.

Eski CHP milletvekili Mustafa Özyürek: Partimin üyesiyim ve ayrılma gibi bir düşüncem de yok. Böyle bir oluşumdan haberim de yok.