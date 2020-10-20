'Askıda ekmek' açıklaması: Mayaları lekeli, sicilleri bozuk

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında "askıda ekmek" kampanyasına ilişkin konuştu.

"Askıda ekmek çalışmalarına kara çalmaya çalışanlar insan onurunu kaybetmişlerdir" diyen Bahçeli, "Mayaları lekeli, sicilleri bozuktur. Milletimizin ekmeğine bile göz koyacak kadar nankör, milli manevi hasletlere göz dikecek kadar namertsiniz. Bunlar her fırsatta ya ekonomiye, ya milletimize kötü derler. Korku pompalarlar. Ne milleti ne ekmeği tanırlar. Ama dedikodu tellallığında başı çekerler" ifadesini kullandı.