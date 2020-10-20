Askerlikten kaçıp hapis yatmıştı: Azerbaycan için askere giderim

Şarkıcı Serdar Ortaç, Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan çatışmayla ilgili olarak bazı değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre "Askerin varsa askerinle savaşırsın, sivillerin üzerine füze atmazsın. Ermeni halkına bir sözüm yok ama başlarındaki adam ruh hastası" diyen Ortaç, "Azerbaycan için gerekirse askere gider misiniz?" sorusuna da şöyle yanıt verdi:

"Bana görev gelirse tabii ki yaparım. Ama bana gelene kadar Azerbaycan kendi askeriyle koruyor vatandaşını."

Askerlikten kaçmıştı

Askerlik yapmamak için kendini Meksika'da işçi gibi gösteren Ortaç, askerlikten kaçmak için çifte pasaport kullanması gerekçesiyle 61 gün Mamak Askeri Cezaevi'nde yatmıştı. Hapisten çıkan Ortaç, daha sonra askerliğini Sivas 5. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı 178. Piyade Er Eğitim Alayı'nda bedelli olarak yaptı.

Bedellide de kayrılmıştı

Ortaç’a bedelliler içinde de ayrım yapılarak, askerliğini ‘bireysel’ eğitimlerle tamamlaması sağlanmıştı. ‘Ünlüler’ taburunun geçit törenine basının da yoğun ilgisi olmuştu.

'Ünlüler' taburu

Serdar Ortaç'ın bedelli askerliği yaptığı Alay’da aynı dönem binlerce insanı mağdur eden batık banka vurguncusu Yahya Murat Demirel ve Azmi Karamahmutoğlu da vardı. Demirel, askerliğini revirde yaparken, emekli bir ast-subay tarafından bıçaklanmıştı. Bıçaklama olayının alacaklılar tarafından bir mesaj olduğu tahmin edilmişti.