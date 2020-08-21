Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü’ne AKP’li isim atandı

Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü'ne atama kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, kurumun genel müdürlüğüne İmdat Ersoy atandı.

24 Haziran seçimlerinden AKP'den Sakarya milletvekili aday adayı olan İmdat Ersoy, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nda müfettiş, başmüfettiş, Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştu.

Ersoy, ABD'de Elektronik Ticaret Hukuku alanında eğitim gördükten sonra Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yardımcısı ve Genel Müdür Vekili olarak görev yaptı.

2011 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın temsilcisi olarak Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'na atanan Ersoy, kurumda 6 yıl süre ile Başkan vekili ve Kurul Üyesi olarak görevini sürdürdü.