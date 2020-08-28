Aşıyla elde edilen bir zafer daha: Çocuk felci Afrika’da da yok edildi

Afrika Bölgesi Sertifikasyon komitesi, vakasız geçirilen 4 yıllık bir sürenin sonunda, 25 Ağustos 2020 tarihinde DSÖ Afrika bölgesini çocuk felcinden (polio) arınmış bölge ilan etti.

Böylece dünyada çocuk felcinden arınmış nüfus oranı %90’ı geçti. Bu tüm dünya çapında çocuk felcinin eradikasyonu açısından çok önemli bir gelişme anlamına geliyor.

Şu anda dünyanın yalnızca iki ülkesinde, Pakistan ve Afganistan’da, çocuk felci yayılımını sürdürüyor.

Bu büyük olay için tüm kıta hükümetlerine teşekkür eden DSÖ genel direktörü Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus Afrika’da çocuk felcinin sona erdirilmesinin zamanımızın en önemli halk sağlığı başarılarından birisi olduğunu belirtti.

DSÖ çocuk felcini eradike etmek için uzun yıllardır aşılama çalışmalarını organize ediyor. Afrika’daki aşılama çalışmaları Nelson Mandela’nın Global Polio Eradikasyon İnisiyatifi isimli organizasyonla işbirliğine girmesiyle başlamıştı.