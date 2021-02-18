Asistan hekimin intiharına ilişkin rektörden açıklama

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Ahmet Saim Kılavuz, önceki gün intihar eden asistan hekim Mustafa Yalçın'la ilgili bir açıklama yaptı.

Kılavuz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kurumumuz için gelecek vadeden çalışma arkadaşımız Dr. Mustafa Yalçın'ın kaybı tüm detaylarıyla savcılık tarafından araştırılmaktadır. Üniversite olarak da süreci hassasiyetle takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görevli asistan hekim Mustafa Yalçın'ın cansız bedeni önceki gün Uludağ yolunda otomobilinden 1 km uzaklıktaki ormanlık alanda kar altında, damarına serum enjekte edilmiş halde bulunmuştu. Yalçın'ın geride 6 sayfalık bir mektup bıraktığı belirlenmişti.