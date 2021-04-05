Asırlık zeytin ağaçlarının bulunduğu bölge ranta açılıyor

Vakıflar Genel Müdürlüğü, mülkiyeti kendisine ait, Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde bulunan 24 bin metrekarelik arazi üzerine otel ve turizm tesisi yapmak için “Yapım Karşılığı Uzun Süreli Kiralama İhalesi” açtı.

Cumhuriyet'ten Mehmet İnmez'in haberine göre, tesisler için bölgede bulunan 300’e yakın asırlık zeytin ağacı yok edilecek. Bölge halkı, yarın yapılacak ihale öncesi bölgenin imara açılmaması için direnme kararı aldı.

'Buralarda rant istemiyoruz'

Yıllarca havasını kokladıkları, zeytinini yedikleri ağaçların kesilmesine izin vermeyeceklerini söyleyen Burhaniye Çevre Platformu (BURÇEP) üyesi Eşref Dağ, "Buralarda Vakıflara ait 150 dönüm zeytin ağaçları bulunuyor. Yıllar önce bu zeytinliğin 22 dönümlük sahil kısmı hiçbir açıklamaya gerek duyulmadan zeytinlik vasfından çıkarılarak kağıt üzerinde arsa olarak tescillenmiş. Kâğıt üzerinde arsa olarak nitelendirilmesi bu ağaçları yok saymayı mı gerektiriyor? Bu alan, yap-işlet-devret modeliyle birilerine verilecek. O birileri buralara turizm amaçlı oteller falan yapacak. Yüzlerce yıllık zeytin ağaçlarına ne olacak? Biz çevreciler ve bu yörede yaşayanlar olarak buralarda rant istemiyoruz" dedi.