Aşırı sağcı Bolsonaro: Koronavirüs aşısı yaptırmayacağım, bu benim hakkım

Sosyal medyadan açıklamalarda bulunan Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, Kongre'nin Brezilyalılardan koronavirüs aşısını zorunlu tutma ihtimalinin düşük olduğunu söyledi. Bolsonaro, kendisinin de aşıyı olmayacağını ekledi. Bolsonaro sözlerine "Size söylüyorum, bu benim hakkım" diyerek devam etti.

Brezilya dünya genelinde koronavirüs nedeniyle ölümlerin en fazla olduğu ikinci ülke konumunda.

Bolsonaro, salgının başından bu yana hafife almış daha sonra kendisi de koronavirüse yakalanmıştı. Bolsonaro, tedavisi boyunca yakını olan ABD Başkanı Donald Trump'ın övdüğü tartışmalı hidroksiklorokin adlı ilaçtan bahsetmişti.