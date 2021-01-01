Aşının neden 28 gün arayla yapılacağını açıkladı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Gazi Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hasan Tezer, Covid-19 aşısının iki doz uygulamasının neden 28 gün arayla yapılacağını açıkladı.

Tezer, aşının Faz 2 çalışmalarına bakıldığı zaman iki dozluk şemasının değerlendirildiğini söyledi.

DHA'nın haberine göre, bu şemaların 0-14 ve 0-28 gün aralıklarla yapılan aşı uygulaması olduğunu ifade eden Tezer, şöyle konuştu:

"Bu şemalara baktığımızda aşı 0-28 gün aralıkla uygulandığında antikor yani bağışık yanıtının 0-14 günde yapılana göre daha yüksek olduğunu görüyoruz. Aşı bilgilerimize baktığımız zaman insanları, daha yüksek bağışık yanıtın daha iyi koruyabileceğini, bağışık yanıtın yüksek olması sebebiyle daha uzun süreli bir bağışık yanıtın oluşabileceğini görüyoruz. Covid-19 enfeksiyonunda bulaşıcılığını takip edeceğiz, değerlendireceğiz. Yüksek bağışıklık antikor düzeyi, bulaşıcılığı da engelleyebilir. Bunlar bizim için olan avantajlar. Aşı 1'inci dozdan sonra da bağışık yanıt oluşturuyor; ama asıl istediğimiz etki 2'nci dozdan sonra oluşan etkilerdir. Bu şemalar bizi ne kadar uzun süre koruyacak; şu anda onu bilmiyoruz. Amacımız uzun süreli bir koruma sağlamasıdır. Diğer aşılarda da bunu bilmiyoruz. Faz 3 çalışması dediğimiz çalışmalar devam ediyor. Ülkemizde geçen hafta ara verisi açıklanmış çalışmalar da devam edecek."