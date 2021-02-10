Asılsız ihbarla bir dergi daha basıldı: Ofiste matbaa makinesi arandı

Emeğin Serüveni Dergisi'nde asılsız bir ihbar üzerine arama yapıldı. Aramada iki kişinin de ifadesi alındı.

Yayın hayatına dijital ortamda başlayan ve devam eden Emeğin Serüveni Dergisi'ne karşı yapılan, "yasa dışı dergi basıyorlar" şeklindeki asılsız ihbar nedeniyle, söz konusu derginin dijital içerik ve yayın süreci ile hiç alakası olmayan, sadece gönüllü destekçileri olan iki kişi suçlandı ve polis tarafından ifadeleri alındı.

Derginin editörü, haber merkezimize olayla ilgili olarak aşağıdaki açıklamaları yaptı:

"Dergimiz, yasal prosedürler yerine getirilmek suretiyle yayın hayatına başlamış ve devam eden, tümüyle dijital platformda yayınlanan, basılı yayın ve dağıtımı olmayan bir dergidir.

Dün sabah itibariyle, bir arkadaşımızın ofisi 'burada yasa dışı dergi çıkartılıyor' şeklindeki asılsız suçlamalarla polis tarafından basılmıştır. Polis, arkadaşımızın ofisinde matbaa makinesi aramaya kalkmıştır. İzahı olmayan bir şekilde, ofiste ki çöp tenekesine varana kadar evrak aranmıştır.

O anda ofiste bulunan iki arkadaşımızın ifadesi alınmıştır. Polise verilen ifadelerde, buranın yasa dışı dergi çıkartılamayacak bir yer olduğu anlatılmaya çalışılmıştır.

Bu asılsız ihbar nedeniyle gerekli yasal haklarını kullanabilmek adına, ihbarın kim ya da kimler tarafından yapıldığı bilgisi alınmak istenildiğinde ise 'online ihbar, biz de kimin ihbar ettiğini bilmiyoruz.' cevabı verilmiştir. Ancak bu cevap bizleri tatmin etmemektedir.

Bilindiği üzere suç uydurmak, işlenmediğini bildiği bir suçu işlenmiş gibi yetkili makamlara ihbar etmek, suçtur. Dolayısı ile bu kişi/kişiler suç işlemiştir. Her şeyden önce bir iş yeri bu şekilde bir itham altında bırakılmamalıdır. Bu konuda ki yasal haklarımızı kullanabilmek için suç isnat edeni bilmek de yasal hakkımızdır.

Emek, edebiyat ve siyasi içerikli dergimiz, anlaşılan belirli kesimleri rahatsız etmiştir.



Kamuoyuna sizlerin aracılığı ile şunu önemle belirtmek istiyoruz;

Dergimiz, yolundan hiç şaşmadan daima gerçekleri söylemeye devam edecektir. Her koşulda bizim yanımızda olan, dayanışma gösteren tüm dostlarımıza, okuyucularımıza ve emek dostu avukatlarımıza sonsuz teşekkürü bir borç biliyoruz.

Emeğin Serüveni Dergisinin avukatları da konunun yakın takipçisi olacaklarını belirterek, bu asılsız ihbarların derginin yasal zeminde devam eden yayın hayatına etki etmeyeceğini, aynı çizgide devam edileceğini ifade etmişlerdir."