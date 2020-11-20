Aşılar gelmeden fiyatları geldi

Koronavirüs aşısı üreten şirketler, henüz piyasaya sunulmayan aşıların fiyatlarına ilişkin açıklamada bulundu.

Pfizer, aşının dozunun 19,50 dolar olacağını açıkladı.

Moderna CEO'suysa, aşının dozunun 25-37 dolar aralığında olacağını bildirdi.

Söz konusu aşıların kişi başına iki doz verilmesi gerektiği belirtildi. Buna göre, Pfizer'in aşısı kişi başına 39 dolar olacakken, Moderna'nın ürettiği aşının kişi başına fiyatı 50-74 dolar olacak.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ve Gamaleya Araştırma Merkezi’nin tanıtımını yaptığı Sputnik V aşısının Twitter hesabından yapılan açıklamada ise, Sputnik V’in fiyatı için "çok daha düşük olacak" ifadesi yer aldı. Açıklamada, "Bir doz için Pfizer'in açıkladığı 19.5 dolar ve Moderna'nın 25-37 dolarlık fiyatı, aslında kişi başına 39 dolar ve 50-74 dolarlık fiyat anlamına geliyor. Pfizer, Sputnik V ve Moderna aşıları için kişi başına iki doz gerekiyor. Sputnik V’nin fiyatı çok daha düşük olacak” ifadeleri yer aldı.

