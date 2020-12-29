'Aşılamanın etkili olması için yüzde 60 yetmeyebilir'

DHA'nın haberine göre Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Akova, bağışıklık kazanılması için bugüne kadar toplumun yüzde 60-70'inin aşılanması gerektiğinin söylendiğini ancak virüsün mutasyona uğramasıyla bunun biraz daha yukarı çıkmasının söz konusu olduğunu belirtti.

Türkiye'nin 50 milyon doz alacağı Çin menşeyli aşı ile ilk etapta 4.5 milyon için sözleşme imzaladığı Alman menşeyli aşının Türkiye'deki Faz-3 çalışmalarının koordinatörlüğünü yürüten ekipten Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Akova, iki aşının da güvenli olduğunu söyledi.

'Toplumun yüzde 70'i aşılanırsa pandeminin seyri değişebilir'

Prof. Dr. Akova, kendisinin de hangi aşıyı temin edebilirse o aşıdan yaptıracağını söyleyerek, "Bağışıklık kazanılması için bugüne kadar toplumun yüzde 60-70'inin aşılanması gerektiği söyleniyordu. Ancak virüsün mutasyona uğramasıyla bunun biraz daha yukarı çıkması söz konusu. Toplumun yüzde 70'i aşılanırsa pandeminin seyri değişebilir. Ondan sonra daha yukarı rakamlara ulaştığınız zaman yüzde 90'lık rakamlar ile hastalığın tamamen ortadan kaldırılması söz konusu. Yüzde 90'a ulaştığınız zaman zaten ortalıkta hastalık diye bir şey kalmaz. Sonuçta ne kadar çok kişi aşılanırsa hastalığın ortadan kaldırılması o denli kolay ve çabuk olacaktır" ifadelerini kullandı.