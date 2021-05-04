Aşıda patent: Patronların hukuku insan hayatından değerli

Covid-19 tüm dünyaya yayılmış ve geniş bir coğrafyada etkisini gösteren pandemik bir hastalık. Bu hastalığın önlenmesi ve yayılımının durdurulması için çeşitli aşılar geliştirildi. Fakat tüm dünya üzerinde Covid-19 salgınına karşı aşılamanın hızla yaygınlaştırılması ve insanların aşıya ulaşımının kolaylaştırılması gerekirken, ilaç tekellerinin daha fazla kâr elde etme hırsı nedeniyle aşı üretimi patent yasakları ile engelleniyor.

Boyun Eğme gazetesi patent tartışmalarına bu cümlelerle giriyor. Dünya nüfusunun sadece yüzde 2,16'sının aşılanmış olduğunu hatırlatan gazeteye göre, bu tablonun kaynağında ilaç tekelleri için aşı dağıtımı ve patentin bir sağlık sorunu değil, ekonomik bir sorun olması var. TKP'nin günlük dijital gazetesi, 4 Mayıs tarihli sayısında aşı ve patent sorununa eğiliyor.

Boyun Eğme, "Aşı darboğazıyla ilgili sorunların kaynağında patent değil üretim sorunu var" diyenleri eleştiriyor ve bu konuda yürütülen tartışmaya kendi yanıtıyla katılıyor. Gazetede Uğur Şahin'in geçtiğimiz günlerde patent konusunda söyledikleri de hatırlatılıyor. Şahin'e "Hem bilim insanı hem tüccar olunmaz" başlığını taşıyan bir bölüm de ayrılmış. Gazetede Bilim ve Aydınlanma Akademisi Yürütme Kurulu Sekreteri Prof. Dr. Erhan Nalçacı'nın konuyla ilgili görüşlerine de yer verilmiş.