Aşıda İsrail deneyimi: İkinci doz önemli

Nüfusuna göre en yaygın aşılamayı yapan İsrail’de yetkililer, tek bir doz Pfizer/BioNTech aşısının başlangıçta açıklanandan daha az koruma sağlayabileceği konusunda uyarıda bulundu.

The Guardian'da yer alan habere göre, İsrailli yetkililer tek bir dozun etkisinin "düşündüklerinden” ve Pfizer'in iddia ettiğinden daha düşük olduğunu söyledi. Pfizer, aşının tek bir dozunun yaklaşık % 52 etkili olduğunu bildirmişti.

Pazartesi günü Tel Hashomer'deki Sheba Tıp Merkezi tarafından yayınlanan verilere göre ise, ikinci doz Pfizer aşısını alanların antikorlarında 6 ila12 kat artış oldu.

Aşı olduktan sonra da kurallara uymak gerekiyor

Şimdiden 2 milyondan fazla İsrailli ilk doz aşısını olurken, 400 bin kişi de ikinci dozlarını aldı. Ancak ülkede aşılamaya karşın hızla artan vaka sayısı, önemli bir noktaya işaret ediyor. Toplum bağışıklığı sağlanmadan, aşı olduktan sonra da virüsten korunmak için kurallara uymak gerekiyor. Öte yandan İsrail kabinesi, artan vaka sayılarının %30-40‘ının İngiltere’de ortaya çıkan yeni varyant kaynaklı olduğunu öne sürüyor

Bazı aşıların tek bir dozdan sonra daha az etkili olduğu ve korumanın hemen gelişmediği gerçeği iyi biliniyor. İlk dozun etkili bir antikor yanıtını teşvik etmesi birkaç hafta sürebilirken, ikinci doz korumayı güçlendirerek farklı yanıtları tetikleyebiliyor. Avrupa İlaç Dairesi, ikinci dozun ilk dozdan "en az 21 gün" sonra yapılmasını tavsiye ederken Dünya Sağlık Örgütü bu süreyi 21 ila 28 gün olarak öneriyor. İngiltere gibi bazı ülkelerinse, ilk dozu alan kişi sayısını en üst düzeye çıkarmak için ikinci dozları vermeyi geciktirdiği biliniyor.