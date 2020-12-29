Aşıda aracı firma var iddialarına 'Keymen Çinlilerin distribütörü' yanıtı

Çin'den Sinovac adlı firmanın ürettiği Covid-19 aşısı Türkiye'de "aracı firma" tartışmasına konu oldu.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, "Çin aşısının alımında aracı firma kullanıldığı ve aşıyı Keymen İlaç firmasının getirdiğini" söylerken, dün TRT muhabirinin paylaştığı aşı kargosunun üzerinde de Keymen firmasının ismi bulunuyordu.

Daha önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "aracı firma yok" sözlerinin doğru olmadığına yönelik iddialara konu olan bu gelişmelere ilişkin yeni bir bilgi daha gündeme geldi.

'Aracı değil, distribütör'

Habertürk TV Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir, konuya ilişkin bakanlık yetkililerinden edindiği bilgiyi paylaşırken, buna göre Keymen İlaç aracı firma değil, Sinovac'ın Türkiye'deki distribütörü.

Aydemir, "İlaç üreticileri distribütörler üzerinden dağıtım yaptığından kolideki etikette de Keymen İlaç'ın ismi yer alıyor" açıklamasında bulundu.

Unutulan asıl gerçek: Sağlık sisteminde özelleştirme

Iğdır merkezli Keymen'in Sinovac firmasının Türkiye'deki distribütörü olduğu doğru. Öte yandan konu edilen ölçekte ve devlet tarafından yapılan bir satın almada distribütörün satış görüşmelerine katılması, ithalat ve dağıtım işlemlerinde lojistik görevler alması beklenebilecek şeyler.

Covid-19 aşısı konusunda firmaların hiç de "tatlı" olmayan sert bir rekabet içinde olduğu biliniyor. Sinovac aşısının sadece pazar arayışında değil, farklı ülkelerde üretim merkezleri oluşturmak, üretim kapasitesi olan yerlerde ortaklıklar kurmak yönündeki çabalarında da rakipleri tarafından sabote edildiği konusunda haberler geliyor. Bu açıdan distribütör firmanın satın almaya karar verecek devlet yetkililerinin ikna edilmesi, basın ayağında batılı şirketlerin baskısını hafifletecek haber çalışmaları yapılması gibi işlerde de etkin olması beklenebilir. Çinli firmanın örneğin devlet içinde "rüşvet dağıtılması" gerektiğinde bunu doğrudan yapmayı tercih etmeyeceği de "işin" doğasını tanıyanlar için açık.

Önümüzdeki günlerde Sağlık Bakanlığı'nın aşı satın almalarında doğrudan Sinovac firmasının faturaları ortaya çıksa dahi, bunun Keymen'in aracı rolü hakkında kesin bir kanıt oluşturması zor. Esasen bu ölçekte "işlerde" ana firma distribütör firma üzerinden satış yapmak yerine, distribütör firmaya komisyon/hizmet bedelleri ödemeyi tercih ediyor. Dolayısıyla "Keymen Türkiye'deki temsilcileri, bakanlık Keymen'den değil Sinovac'tan alıyor" gibi iddialar da doğrulansalar bile "aracıların" kazandığı gerçeğini değiştirmeyecek.

"Aşılamada devlet mi öne çıkacak, özel sektör mü kâr edecek?" sorusuyla bağlantısı olan bu tartışmalarda ihmal edilen bir gerçekse şu: Sağlık sistemindeki özelleştirmeci mantık nedeniyle pek çok üretim ve hizmet unsuru çoktan devletin elinden çıkartılıp taşeronlaştırılmış durumda. Belki de yakın tarihin en büyük aşılaması olacak olan bu süreç de, dağıtımdan depolamaya hatta doğrudan aşının uygulanmasına kadar birçok adımda özel sektör firmalarına ciddi bedeller ödenerek yürütülecek.